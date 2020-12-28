برلمانى: مستقبل وطن لديه أجندة تشريعية لصالح المواطن

جدة - نرمين السيد - أكد النائب عصام دياب عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 سيكون من أقوى البرلمانات التى شهدتها مصر، لوجود كوكبة سياسة متنوعة تحت القبة تعبر عن التيارات المختلفة، ما يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية، لافتًا إلى أن الانتخابات كانت تجربة ديمقراطية حقيقية أفرزت تنوع سياسى وحزبى.





وقال دياب، فى تصريحات صحفية عقب استخراجه الكارنية، إن هناك أجندة تشريعية لحزب مستقبل وطن بصدد الانتهاء منها ستكون لصالح الوطن والمواطن، وسيتم العمل عليها تحت قبه البرلمان، كاشفًا عن انضمامه للجنة الصناعة. وأشار إلى أنه يضع على رأس اهتماماته تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير، فضلاً عن تبنيه ملف المصانع المغلقة. وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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