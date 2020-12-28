عاجل.. رئيس أركان القوات المسلحة يزور معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - زار الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة لإجراءات إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء، باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها.





ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، كما أدار حوارًا معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، معربًا عن تقديره واعتزازه لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف، مشيدًا بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء.

كما استمع رئيس الأركان، لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التى سيكلفون بها. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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