فيديوجراف.. سيناء «2020».. عام التنمية والمشروعات فى أرض الفيروز

جدة - نرمين السيد - وكان من أبرز المشروعات التى أقيمت بأرض الفيروز، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، محطة مياه عملاقة و3 تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء، ضمن الافتتاحات التى تمت لعدد من المشروعات القومية، فى إطار الاحتفالات بانتصارات أكتوبر. الإنفوجراف التالى يرصد أبرز جهورد التنمية والمشروعات التى تمت على أرض الفيروز.. - 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء متكاملة المرافق والأنشطة ومختلف الخدمات. - 5 ميادين تم تطويرها بالعريش "الرفاعى - النصر – الشهداء - بنك القاهرة - شهداء الكتيبة 103". - 7 مساجد جديدة بشمال سيناء والعريش وإنشاء سوق للجملة بالعريش بـ167.9 مليون جنيه. - 3 محطات للمياه بوسط سيناء و4 محطات لتحلية مياه الأبار بـ"بغداد - القسيمة - صدر الحيطان – الريد". - محطات لتحلية المياه فى الشيخ زويد وأبو صقل والريسة وروافع مياه بكرم أبو نجيلة والروضة والعريش. - تطوير قرية الروضة بـ127 مليون جنيه وافتتاح المرحلة السابعة من عمارات التعاونيات بالمساعيد. - إنشاء مستشفتى بئر العبد المركزى ونخل المركزى بـ439 مليون و500 ألف جنيه. - مشروع للصرف الصحى ببئر العبد بـ375 مليون جنيه وتطوير مستشفى العريش العام. - مركز شباب شهداء الروضة بـ15 مليون جنيه وحديقة الكوثر بالشيخ زويد بـ2.5 مليون جنيه. - افتتاح المرحلة الأولى من تأهيل عمارات المساعيد بـ108 ملايين جنيه وإنشاء 61 منزلًا بدويًا. - مدرسة ثانوية صناعية للبنات ببئر العبد ووضع حجر أساس مدرسة أخرى بالحسنة. - تدشين أول خط لإنتاج الكمامات فى المحافظة بمدرسة الشهيدة نهال العقيد بالعريش.

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