النائب على أحمد : حل مشكلات الفلاح المادية ضمن أولوياتى

جدة - نرمين السيد - وأكد على، خلال تسلمه الكارنيه، أن العائد المادى من الزراعة لا يكفى الفلاح وهو ما يتسبب فى تراكم الديون عليه وينتهى إلى حجوزات على الفلاح بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

واقترح عضو مجلس النواب تأسيس صندوق كوارث لمواجهة المشكلات التى قد يتعرض لها الفلاحين مستقبلا.