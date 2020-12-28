صن داونز يعلن رسمياً فشل انتقال سيرينو إلى الأهلى فى يناير

أعلن فريق صن داونز الجنوب أفريقي عن فشل صفقة انتقال لاعبه جاستون سيرينو إلى النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكشف نادى صن داونز الجنوب أفريقي، عبر موقعه الرسمي، عن إغلاق باب التفاوض مع النادى الأهلى على التعاقد مع جاستون سيرينو، بسبب قلة المقابل المادى المعروض لضم اللاعب.

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