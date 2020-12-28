مبادرة حياة كريمة تستهدف القضاء على الفقر في 1000 قرية بحلول 2024

تعمل الدولة بكل قوة في اطار تنفيذ المظلة الاجتماعية للمواطنين وحمايتهم من الفقر ومساعدتهم علي الحياة الكريمة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي دفعت الكثير من الدول التراجع عن تنفيذ برامجها اتجاة للمواطنين الاكثر احتياجا في ظل تراجع النمو الاقتصادي

ولكن الوضع في مصر مختلف فرغم الازمة العالمية الا انه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2019 إطلاق المبادرة والتى تستهدف القضاء على الفقر فى 1000 قرية خلال 4 أعوام من الإعلان عن تنفيذها أى بحلول 2023-2024، وبدأ وضع المخصصات فى الموازنة العامة من أجل تنفيذ برامج المبادرة المتنوعة .

وقررت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رفع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" فى خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 5%.

واعتمدت الوزارة استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المُبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا "حياة كريمة" خلال، والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه، حيث تستهدف المبادرة تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر.

وتستهدف خطة المُبادرة للعام المالى 20/2021، تنفيذ 271 مشروع لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.

ووفقا للتوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال العام 2020/2021 والمتمثل فى 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمبادرة والمتابعة فى تنفيذها، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، بالقضايا الضرورية والملحة للمواطنين والتى تقتضى التدخل العاجل ولا تتحمل تأخير، فالمبادرة تستهدف القضاء على الفقر فى 1000 قرية بحلول عام 2024".

وأضاف عبد الفتاح، أن تطوير القرى الأكثر احتياجًا فى الريف المصرى تكلف مليارات طائلة، مشددًا على أنه لم يسبق أن أنفقت أية حكومات سابقة مثل هذه المبالغ، لافتًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالبدء الفورى فى المراحل التنفيذية الأولى لمشروع حياة كريمة يناير المقبل.

وأكد عبد الفتاح، أن المبادرة تحظى باهتمام رئاسى وحكومى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، من وتطوير قرى الريف المصرى لتشمل 1500 قرية فى نطاق 50 مركز من مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه.