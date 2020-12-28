الزمالك يستعد لخطف لاباكودجو وبواليا من الأهلى فى يناير بعد فشل صفقة سيرنيو

دخل التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.

وترغب إدارة الكرة فى نادى الزمالك فى دعم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبى سوبر، تمهيدا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى، بعد المحاولات والضغوط التى يبذلها اللاعب على إدارة النادى للموافقة على احترافه.

وعلى الرغم من المقابل المادى الكبير الذى سيكلف خزينة الزمالك فى صفقة لابا كودجو، إلا أن إدارة النادى ترغب فى أن يكون الصفقة المقبلة للفريق قادرة على تعويض غياب مصطفى محمد، وكذلك لكسب ثقة الجماهير من خلال التعاقد مع مهاجم معروف والجماهير تتابع مستواه فى العين الإماراتي، ومن قبله فى الدورى المغربي.

ويأتى ضمن اهتمامات الزمالك أيضا الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة والذى يقدم مستوى مميزاً مع فريق الجونة للموسم الثانى على التوالي، ومن المقرر أن تحسم إدارة الكرة بالزمالك اختيارها وفقا للمفاوضات مع الثنائى وكذلك وفقا لرؤية البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق.

الزامبي والتر بواليا والتوجولي لابا كودجو ضمن اهتمامات الأهلى فى نفس الوقت وسيكون هناك مفاوضات من جانب الأهلى في الفترة المقبلة، خاصة مع فشل ضم الأوروجويانى جوستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى للأهلى بسبب المقابل المادي .

فى نفس السياق، طلب البرتغالى جايمى من إدارة النادى التعاقد مع مهاجم سوبر بعيدا عن مصير بقاء مصطفى محمد من عدمه، حيث أكد باتشيكو للجنة الكرة ان عمر السعيد لن يتمكن من قيادة هجوم الزمالك، ولابد من تدعيم خط الهجوم بمهاجم مصرى مميز فى الانتقالات المقبلة بخلاف المهاجم الأجنبى المنتظر التعاقد معه.