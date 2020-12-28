تمام الاستعداد.. قادر وحسم وردع مناورات عسكرية نفذتها القوات المسلحة في 2020 .. 33 تدريبًا داخليا وخارجيا مع أقوى الجيوش العالمية.. والمهمة: حماية وطن

لم يكن غريبًا على الجيش المصري، أقدم جيش نظامي عرفهُ التاريخ، بأن يكون حصنًا وسندًا، لشعب، تقع دولتهُ في مركز العالم ، وجدار صُلب لحماية مقدساته في مختلف العصور، سطّر فيها المئات من المعارك والبطولات العظيمة، حتى أصبح حجر زاوية يحترمه العالم ويقدره ويعرف قيمته جيدا، وقدرته القتالية أيضًا.
وعلى مر العصور، اختلفت التحديات على الجيش المصري، لكن على الرُغم من اختلاف التحديات، لم تختلف عقيدته، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالشعب المصري، مما خلق حالة فريدة ساهمت في جعله "كتلة صُلبة"، من المستحيل أن تُفكك مهما كانت الظروف والتحديات التي تشهدها مصر.
ومع قيام أحداث "25 يناير"، وثورة 30 يونيو، تغيرت موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دول الجوار، فُرِض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا، وألقى ذلك على عاتق القوات المسلحة مهامًا إضافية، على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة.
جيوش العالم تنظر لمصر
ولأن مصر الأكثر قوة وجاهزية من الناحية التدريبية والقتالية في منطقة الشرق الأوسط، فلقد نفذت القوات المسلحة أكثر من 20 تدريبا عسكريا خلال عام 2020، مع الدول الصديقة والشقيقة ، مع أكبر وأقوى الجيوش العالمية، سواء كانت تلك التدريبات داخل مصر أو خارجها، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان أن تم تنفيذ تدريبات داخل وخارج مصر في نفس التوقيت.
شاركت القوات المسلحة في تلك التدريبات بأفرعها الرئيسية وإداراتها المختلفة، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الجيش المصري الكبيرة واستطاعاته لتنفيذ تلك التدريبات التي تتطلب الإمكانات القتالية والبشرية والفنية واللوجستية الهائلة، من أجل الوصول للمستهدف من تلك التدريبات، وهي الاستعداد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية.
20 تدريبا عسكريا مع الدول الصديقة والشقيقة في 2020
كما أن الجيش المصري نفذ العديد من التدريبات المختلفة، مع مدارس عسكرية متنوعة، الشرقية منها والغربية، وذلك في دلالة واضحة على القدرة المصرية الخاصة بتنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.
على الرُغم من جائحة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد - 19"، إلا أن ذلك لم يمنع تنفيذ الأنشطة والتدريبات العسكرية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، على كافة الاتجهات الإستراتيجية للدولة، لتنفيذ أي مهمة تطلب من القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري، والمصالح المصرية، وكانت أبرز تلك التدريبات:
المنطقة المركزية العسكرية
= المناورة "ردع - 2020"
= المشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "إصرار - 9"
= مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "فتح – 41"
الجيش الثاني
=المشروع تكتيكى "بجنود" بالذخيرة الحية
= مشروع مراكز القيادة الخارجي "بشير 21"
= المشروع التكتيكى "بجنود"
الجيش الثالث
= المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16"
= مشروع مراكز القيادة الخارجى "إعصار 60"
المنطقة الجنوبية العسكرية
= المشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين " نصر 18"
المنطقة الغربية العسكرية
= المناورة "حسم 2020"
= المشروع التكتيكى بجنود " بدر- 6 " بالرماية بالذخيرة الحية
المنطقة الشمالية العسكرية
= المشروع التكتيكى "بجنود"
= مشروع مراكز القيادة الخارجى "طارق 40"
إجراءات الاصطفاف والتفتيش
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العديد من إجراءات الاصطفاف والتفتيش ، لعدد من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة المختلفة، والتي كانت أبرزها:
الجيش الثالث
تفتيش حرب لأحد تشكيلات الجيش الثالث
تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى
المنطقة الغربية العسكرية
إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر تأمين القوات المسلحة
إجراءات الإصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة
قوات المظلات والصاعقة
إصطفاف عناصر قوات المظلات
إصطفاف عناصر قوات الصاعقة
المناورة قادر 2020
نفذت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، عددًا من الأنشطة التدريبية «قادر 2020»، مطلع العام، تتضمن عمليات الفتح الإستراتيجي للقوات على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.
وجرى تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوى، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة، والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية فى توقيت متزامن، كما استعرضت القوات المسلحة لأول مرة، عددًا من الأسلحة الروسية الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخرا، مثل الطائرة المقاتلة "ميج 29 أم 2 – mig29 m2" والطائرة الهليكوبتر "كاموف 52"، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام "mi 24".
وتعد المناورة قادر 2020، تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وقاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توُكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.
وقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.
والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
والهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمام الاستعداد.. قادر وحسم وردع مناورات عسكرية نفذتها القوات المسلحة في 2020 .. 33 تدريبًا داخليا وخارجيا مع أقوى الجيوش العالمية.. والمهمة: حماية وطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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