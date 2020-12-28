بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020

أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأثنين، حملة دعائية استعدادًا لنقل ضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 ، بدأت الحملة بوضع شعار وتميمة البطولة والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 -31 يناير 2021 علي واجهة اثنين من أكبر طائرات الشركة.

وأوضحت مصر للطيران، أنه جاري وضع شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، بالإضافة إلى أنه جاري دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مصر للطيران برعاية وزارة الطيران المدني، على خروج تنظيم بطولة كرة اليد للرجال 2020 التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا بنجاح وبأفضل صورة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.