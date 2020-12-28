التضامن الاجتماعي في 2020.. 7899 مستفيدا من مشروعات الأسر المنتجة في 27 محافظة

يمثل مشروع الأسر المنتجة أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي والذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته ويتم تنفيذ المشروع على مستوى ( 27 ) محافظة بجمهورية مصر العربية داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية .

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة خلال الفترة من يناير 2020 عدد 7899 مستفيدا وتبلغ قيمة قروض الأسر المنتجة 38.9 مليون جنيه.