يمثل مشروع الأسر المنتجة أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي والذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته ويتم تنفيذ المشروع على مستوى ( 27 ) محافظة بجمهورية مصر العربية داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية .
ويبلغ عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة خلال الفترة من يناير 2020 عدد 7899 مستفيدا وتبلغ قيمة قروض الأسر المنتجة 38.9 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن الاجتماعي في 2020.. 7899 مستفيدا من مشروعات الأسر المنتجة في 27 محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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