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وزير الرياضة يتحدث عن حصول الأهلي على جائزة نادي القرن في إفريقيا

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تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلي بجائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».


جاءت تهنئة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في إطار دعم الدولة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي؛ لرفع راية مصر عالية في المحافل القارية والعالمية.


وكان الكابتن الخطيب رئيس النادي قد تسلم جائزة «جلوب سوكر» أمس في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.


وحرص الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.


جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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