وزير الرياضة يتحدث عن حصول الأهلي على جائزة نادي القرن في إفريقيا

تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة؛ للتهنئة بمناسبة فوز الأهلي بجائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر».
جاءت تهنئة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في إطار دعم الدولة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي؛ لرفع راية مصر عالية في المحافل القارية والعالمية.
وكان الكابتن الخطيب رئيس النادي قد تسلم جائزة «جلوب سوكر» أمس في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.
وحرص الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد؛ لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في الحفل ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.
جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.
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