دوت الخليج يكشف صعوبة وقف برنامج رامز جلال

يتعرض الفنان رامز جلال لتهديدات إعلامية وتحذيرات متعددة بسبب برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه، إلا أن تلك التحذيرات ليس لها سلطة على وقف برنامجه لأسباب عدة.

دوت الخليج يرصد في هذا التقرير أسباب عدم مقدرة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وقف برنامج المقالب الخاص برامز جلال.

-يسجل الفنان رامز جلال حلقات برنامجه خارج البلاد والحدود المصرية.

-لم يقدم حتى الأن سواء في البرنامج المنتظر عرضه موسم شهر رمضان 2021 أو المواسم الماضية، أي من الضيوف شكاوي أو بلاغات تفيد بوقوع الضرر عليهم.

- الفنان رامز جلال، هو ممثل مصري، مقييد بنقابة المهن التمثيلية، ويخضع لقوانين ولوائح نقابة المهن التمثيلية، فلا يحق لنقابة الإعلاميين أو المجلس الأعلي للإعلام توجيه عقوبات علي رامز جلال.

-يعرض برنامج رامز جلال، على قناة MBC، وهي قناة غير مصرية ولم تندرج تحت المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

وكان قد أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو التسلية التي تسخر من الفنانين.

ناشد جبر، في تصريحات صحفية، الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم ووقارهم دون فائدة منها.

كان قد، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوي عدة ضد برنامج رامز جلال، كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب رامز مجنون رسمي على قناة mbc مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

أثار برنامج "رامز مجنون رسمي" جدلًا كبيرًا بمواقع التواصل الإجتماعي منذ بدء عرضه أول أيام شهر رمضان، بجانب الهجوم الكبير على مقدم البرنامج رامز جلال وضيوف حلقاته، ولاسيما مجموعة قنوات "ام بي سي" العارضة للبرنامج.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر داخل مجموعة MBC خلال بيان رسمي عن أن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة.

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موضحة أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.