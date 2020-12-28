رسميًا.. فشل صفقة الأهلي المنتظرة صن داونز يصدم موسيماني

أعلن مسئولو نادي صنداونز الجنوب الإفريقي عن فشل وغلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي لعدم الاتفاق لضم مهاجم الفريق "سيرينو" وأن العرض المقدم من الفريق الأحمر بعيد جداً عن مطالبات فريق الجنوب أفريقي.
ودخل مسئولو المارد الأحمر خلال اسابيع بتقديم عرض لضم مهاجم الفريق الجنوب افريقي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ورغبة مدرب الاحمر بضم المهاجم السوبر "موسيماني"لمعرفتة بقدرات الاعب الجيدة ،حيث تغيب الاعب عن التدريبات الجماعية لفريق صنداونز وعن المباريات بسبب رغبتة في خوض رحلة جديدة مع نادي كبير بحجم القلعة الحمراء.
وأعلن النادي الجنوب أفريقي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إنهاء المفاوضات مع الأهلي في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي، موكدًا: "لم تتوصل إدارة نادي صن داونز لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن المقابل المادي ولا فائدة أو جدوى لمواصلة المناقشات حول صفقة جاستون سيرينو".
ويعارض نادي صنداونز رحيل اللا عب بسبب المبلغ المالي الذي قدمة النادي الأهلي
يرغب النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم الفريق بعد انخفاض المستوي الفني لمروان محسن ورحيل وليد ازارو لاعب الاهلي السابق و الأتفاق السعودي حالياً.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز ببطولة افريقيا للنسخة الماضيه بعد ان طاح بنظيره الزمالك بنتيجة 2/1 احرز الأهداف للمارد الأحمر لاعب خط وسط الفريق عمرو السولية وتعادل الفارس الأبيض عن طريق شيكابالا وانتهت المباراة بنتيجة 2/1 بعد احرز هدف الفوز مجدي "افشة"في الدقيقة 68.
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