رسميًا.. فشل صفقة الأهلي المنتظرة صن داونز يصدم موسيماني

أعلن مسئولو نادي صنداونز الجنوب الإفريقي عن فشل وغلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي لعدم الاتفاق لضم مهاجم الفريق "سيرينو" وأن العرض المقدم من الفريق الأحمر بعيد جداً عن مطالبات فريق الجنوب أفريقي.

ودخل مسئولو المارد الأحمر خلال اسابيع بتقديم عرض لضم مهاجم الفريق الجنوب افريقي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ورغبة مدرب الاحمر بضم المهاجم السوبر "موسيماني"لمعرفتة بقدرات الاعب الجيدة ،حيث تغيب الاعب عن التدريبات الجماعية لفريق صنداونز وعن المباريات بسبب رغبتة في خوض رحلة جديدة مع نادي كبير بحجم القلعة الحمراء.