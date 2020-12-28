3 باقات نت أسبوعية من فودافون 2021 دوت الخليج ينشر التفاصيل

وفرت فودافون 3 باقات نت أسبوعية بأسعار مخفضة، تبدأ من 2 جنيه، وتعتبر باقات النت الأسبوعية من فودافون الاختيار الأنسب للموبايل أو التابلت ويستخدمها عملاء فودافون للسوشيال ميديا والخدمات المختلفة.

باقات النت الأسبوعية 2020 من فودافون إليكم تفاصيل باقات النت الأسبوعية 2020 من فودافون على النحو التالي: إليكم تفاصيل باقات النت الأسبوعية 2020 من فودافون على النحو التالي: • باقة 2: توفر 50 ميجا بايت صالحة لمدة أسبوع منذ بداية الإشتراك بسعر 2 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *200*72#.

• باقة 3: توفر 100 ميجا بايت صالحة لمدة أسبوع منذ بداية الإشتراك بسعر 2 جنيهات، للإشتراك اطلب كود *200*73#. • باقة 7: توفر 350 ميجا بايت صالحة لمدة أسبوع منذ بداية الإشتراك بسعر 7 جنيهات، للإشتراك اطلب كود *200*77#.



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