تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان أحمد كرارة عن تطورات الحالة الصحية للفنان أمير كرارة، بعد إصابته بفيروس كورونا ومرور يومين بعد الإصابة.

تطورات الحالة الصحية للفنان أمير كرارة

ونصح، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن الفيروس لا يفرق بين شخص مناعته قوية أو شخص مناعته ضعيفة.

أكد كرارة، أن شقيقه الفنان أمير كرارة حاليًا ملتزم بالعزل المنزلي وملتزم أيضًا ببروتوكول العلاج المتعارف عليه، ويتواصل مع الجميع عبر الهاتف، متمنيًا له الشفاء العاجل.

كان قد أعلن الفنان أمير كرارة، عبر حسباته الرسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "عملت مسحة تاني أنهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت الي اتعامل معايا يخلي باله وأدعولي بالشفا".

كان قد استهل أن أمير كرارة صوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، حيث من المقرر عرضه في رمضان 2021.

"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو العمل الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.

اقرأ أيضًا..صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ أمير كرارة بعد إصابته بفيروس كورونا



الجدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة استحوذ على قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار الأعوام الماضية وخاصة بعد مسلسله الشهير "كلبش"، حيث اشتهر بلقب باشا مصر، ومن ثم ابهر جمهور بمسلسله الشهير الأختيار الجزء الأول حينما جسد من خلاله شخصية البطل أحمد المنسي.