فيديو..النائب أحمد أبو زيد دياب:هنكون في ظهر المواطن دايما خلال برلمان ٢٠٢١

قال النائب أحمد أبو زيد دياب، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة من الأولويات فى برلمان 2021 ومن ثم العمل علي التطوير والنهوض بأوضاع المستشفيات سيكون علي قائمة تحركات الأعضاء، خاصة في ضوء الأزمة المستمرة لفيروس كورونا، والتى يعاني منها العالم أجمع.

جاء ذلك في تصريحات لموقع دوت الخليج علي هامش استخراج كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أنه سينضم للجنة الشباب والرياضية وسيضع أولويات وقضايا الشباب علي قائمة اهتماماته تحت قبة البرلمان. قائلا:" هنكون في ظهر المواطن دايما خلال برلمان ٢٠٢١"

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .