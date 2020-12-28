واقعة دهس فتاة النزهة تهز أرجاء السوشيال ميديا

واقعة مأسوية جديدة تهز مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة في ريعان شبابها تعرضت لحادث دهس لتلقي مصرعها في الحال، حيث دارت الأحداث في ثوان معدودة حينما اصدمت بها سيارة مسرعة في مدينة نصر لتسحلها مسافة 4 كيلومترات، ليحاول المارة استوقاف السيارة ولكن فرت الفتاة التي كانت تقودها هاربة في الحال.

أوضح التقرير الطبي، أن جثة الفتاة تدعى "ندي أسامة إبراهيم"، تبلغ من العمر21 عامًا الموجود بمشرحة السلام التخصصي، وجد بها عدة إصابات منها وجود كسر بالجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، بالإضافة لكسور متعددة بالذراعين والحوض والسواقين، مع سحاجات متفرقة بالجسم الكامل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقَّى رئيس مباحث مدينة نصر بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع طالبة تدعى ندى تبلغ من العمر 21 عاما، في شارع الخليفة المأمون بعدما صدمتها سيارة تقودها فتاة سحلتها مسافة 4 كيلومترات.

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وتحرك رجال المباحث وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث بمحيط العثور على الجثة، وتمَّ تحديد هوية الفتاة التي كانت تقود السيارة وتدعى "نورهان كمال" 19 سنة وتحرر المحضر اللازم بعد نقل الجثة إلى المشرحة وتواصل النيابة التحقيق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.