سؤال كل عام حول اختلاف الاحتفال بعيد الميلاد بين الكنائس 25 ديسمبر و7 يناير

جدة - نرمين السيد - يتجدد كل عام سؤال حول اختلاف الاحتفال بعيد ميلاد المسيح بين 25 ديسمبر و7 يناير وهو اختلاف تقاويم بالأساس، ويختلف التقويم اليوليوسى المتبع فى الشرق 13 يوماً عن التقويم الغريغورى المتبع فى الغرب، لذلك فإذا عيد الغربيون الميلاد فى 25 ديسمبر يكون العيد فى الشرق بتاريخ 7 يناير.





الكنيسة الأرثوذكسية كانت تتبع فى جميع أعيادها التقويم اليوليوسى، وفى عام 1583 وجه بابا روما نداء إلى الكنيسة الأرثوذكسية طالبها فيه بتغيير تقويمها والاعتراف برئاسة روما، وعقد آباء الكنيسة الأرثوذكسية مجمعًا عام 1583 ورفضوا كل مطالب روما.

ثم فى العام 1923 عقد اجتماع فى القسطنطينية بدعوة من بطريركها آنذاك ملاتيوس الرابع (ميتاكساكيس)، وكان على برنامج عمله اقتراحات تغيير التقويم إضافة إلى تغيير طريقة الصوم وتقصير الصلوات وأمور أخرى مثل السماح للكهنة بلبس السترة وحلق اللحى.

حضرت هذا الاجتماع كل من كنائس صربيا ورومانيا واليونان وتغيبت عنه الاسكندرية وأورشليم وروسيا، أما بلغاريا فلم تكن قد وجهت إليها الدعوة، وعند انتهاء الاجتماع وافقت بعض الكنائس على اعتماد التقويم الغربى فى الأعياد السيدية جميعها (الميلاد وغيره) ومنها كنائس قبرص واليونان وأنطاكية على أن يبقى عيد الفصح على التقويم الشرقى، ما خلق فوضى الأعياد فى الكنيسة الأرثوذكسية.

الوضع اليوم هو كالتالى: كنائس أنطاكية، القسطنطينية، الإسكندرية، اليونان، قبرص، رومانيا، بولندا، وبلغاريا تتبع التقويم الغريغورى فى تحديد الأعياد الثابتة.

أما كنائس روسيا، أورشليم، صربيا، وأديار الجبل المقدس أثوس ودير القديسة كاترينا فى سيناء فتعتمد التقويم اليوليوسى فى تحديد هذه الأعياد.

أما عيد القيامة والأعياد المتحركة التى تتبعه فيعيّدها كل العالم الأرثوذكسى بحسب التقويم اليوليوسي. من الناحية العددية، أغلب الأرثوذكس هم أتباع التقويم اليوليوسى، أى حوالى السبعين بالمائة.

على ذلك فالكنائس الأرثوذكسية التى تُعيّد الميلاد فى 7 يناير فتُعيّد الغطاس فى 19 يناير، والكنائس الأرثوذكسية التى تُعيّد الميلاد فى 25 ديسمبر فتُعيّد الغطاس فى 6 يناير.