وزيرة الصحة تتابع استعدادات عقد الامتحان القومى لترخيص مزاولة مهنة الطب

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحان القومى لترخيص مزاولة مهنة الطب، والمقرر عقده خلال شهرى فبراير وسبتمبر بداية من عام 2021، والذى سيطبق على خريجى كليات الطب بداية من دفعة ديسمبر 2019.





جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والدكتور مجدى الصيرفى أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور عبدالسلام شلبى مساعد الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور أحمد عثمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى، واللواء طبيب ياسر أحمد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وأعضاء لجنتى وضع معايير الامتحان، ووضع أسئلة الامتحان، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت معدل تسجيل دخول الطلاب على الموقع الإلكترونى الخاص بالاختبارات التدريبية للامتحان القومى للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، والتى تمت إتاحتها على مدار الأشهر الماضية (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر)، كما راجعت استعدادات إتاحة الاختبارات التدريبية لشهر يناير، إذ شملت آلية الاختبارات التدريبية إتاحة 10 نماذج امتحان شهريًا على مدار الـ4 أشهر (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، ويناير)، بواقع 100 سؤال لكل نموذج، لتأهيل خريجى كلية الطب لدخول الامتحان النهائى لترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة ناقشت آلية عقد الامتحان القومى لترخيص مزاولة مهنة الطب وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لعملية الامتحان، والذى من المقرر عقده فى شهر فبراير 2021، مؤكدة حرصها على تسخير الإمكانيات اللازمة للتيسير على خريجى كليات الطب وإنجاح جميع إجراءات الامتحان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وتابع أن الوزيرة شددت على التنسيق بين لجنة وضع معايير الامتحان القومى للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، ولجنة وضع أسئلة الامتحان، إذ تضم اللجنتين ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى إجراء الامتحان طبقًا للمعايير العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة ناقشت تشكيل لجان للإشراف على الامتحانات والتى سيتم عقدها بالجامعات المصرية وتضم ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات المعنية، وكذلك وضع سيناريوهات مختلفة لعقد الامتحان والتدريب عليها تحسبًا لأى طارئ قد يحدث خلال آداء الخريجين للامتحان، ومراجعة كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بأماكن عقد الامتحانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة حرصها على تذليل أى تحديات قد تواجة تلك اللجان لضمان سير عملية الامتحان بانتظام.

وذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأعضاء اللجان المعنية للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، والرد على جميع التساؤلات الخاصة بآلية عقد الامتحان.