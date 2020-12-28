وفاة القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة مار جرجس بديروط

جدة - نرمين السيد - توفىَّ الأب الوقور القس بنيامين عزيز، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس الرومانى بالمحمودية، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 69 عاماً قضى منها ما يزيد على 23 عاماً فى خدمة الكهنوت.





ولد الأب الراغ فى 12 أبريل 1951، وسيّم كاهناً فى 24 فبراير 1997، وخدم فى كنائس الشهيد مارجرجس الرومانى بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والأنبا كاراس بديروط، كما كان مسؤولاً عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء. وكان الأب الراحل نشيطاً ومميزاً فى خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين. ولأقيمت صلوات الجنازة فى كنيسة السيدة العذراء بديروط -المطرانية- وشارك فى الصلوات الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزاماً بتعليمات الكنيسة.

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