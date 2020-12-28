الفريق محمد فريد يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى...

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى ، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء ، وذلك بإستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، معرباً عن تقديره وإعتزازه لما يبذلوه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف ، مشيداً بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء .

كما إستمع لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات ، وطالبهم بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التى سيكلفون بها .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .