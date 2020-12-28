وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 28 ديسمبر الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث تناول الاتصال سُبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالاتها، فضلًا عن التباحث حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف أُطر التعاون الثنائي، وارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة وطوكيو في الملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الجانبين، مضيفًا أن الوزير الياباني أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز الحوار العربي الياباني خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ترؤس مصر للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وثقلها الإقليمي والدولي.

واستطرد حافظ بأن اللقاء تطرق كذلك إلى آليات الدفع قُدمًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن اليابان تعدُّ أكبر شريك تنموي لمصر، وانخراطها في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، وكذا التعاون في المجال الثقافي والتعليمي، حيث تناول الوزيران مستجدات إنشاء المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز نماذج مجالات التعاون بين مصر واليابان، علاوة على تبادل الرؤى تجاه تطورات انتشار جائحة كورونا وسبل الاستجابة لها، والتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتطلعهما إلى تكثيف تبادل الزيارات على كافة المستويات تأكيدًا على متانة العلاقات بين البلدين.