نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي حمدي رزق: دار الإفتاء المصرية تسعى إلى تأسيس فقه المحبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي والإعلامي حمدى رزق ، إن دار الإفتاء المصرية تسعى إلى تأسيس فقه المحبه ، وتبذل من الجهد والمشقة لاستجلاء هذا الفقه ونشره بين الناس فالحمد لله الذي حبانا في هذا الوقت بدار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف حيث يقوم كل بدوره وهى جميعها روافد تصب في نهر المحبة ونحن أيضا عنوانا المحبة فهذه المحبة إذا تأسست نستطيع أن نرى ثمارها يانعة في هذا الوطن .

وأضاف خلال شهادته في مؤتمر إنجازات دار الإفتاء المصرية ، أن نهر النيل في مصر هو نهر المحبه وكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا الجهد وهذا الحب.