نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 3?يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الثلاثاء:

أمطار خفيفة ( 20 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة



شبورة ورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد



شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد



شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



- يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- يوم السبت المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعي

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.