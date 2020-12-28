نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 عقوبات صارمة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا تطبق الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تزايد إعداد الاصابات بفيروس كورونا لجأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الي عدة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع توقيع العقوبات الفورية علي المخالفين هذه الاجراءات، ومن المقرر أن يبدأ تحصيل الغرامات اعتبارا من الأحد الموافق 3 يناير.

وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات الفورية علي المخالفين للإجراءات الاحترازية:

عقوبة عدم ارتداء الكمامة:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

عقوبة المطاعم والكافيهات:

أوضح رئيس الوزراء أنه هناك متابعة للمطاعم والكافيهات، حيث حددت الحكومة أن طاقة الاستيعابية بنسبة 50%.

كما تم تكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

عقوبات دور المناسبات:

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الي أن دور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

موعد تطبيق العقوبات:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

