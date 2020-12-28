نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: مشروع "التجلي الأعظم" سيكون بمثابة مُحرك عجلة السياحة الدينية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالبدء في مشروع " التجلي الأعظم بسيناء، والتي صرح بها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أطلع على المخطط التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه سيادته بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.

وأشار فرج عامر، في بيان له، إلى أن تلك التوجيهات تعتبر دافع قوي لعجلة السياحة الدينية في مصر، حيث أن هذا المشروع سوف يهدف لتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، كما أنه سيكون عامل جذب لعدد هائل من الزوار فى محيط مدينة سانت كاترين.

كما أشاد عضو مجلس النواب بالمقترح الذي أطلقته وزارة الإسكان بتدشين موقع إلكتروني باللغات المختلفة، لاستقبال آراء ومقترحات التطوير، من مختلف البلدان فى العالم، من أجل المشاركة بأفكار ومقترحات فى تطوير هذا المكان الفريد من نوعه، والذى تجلى فيه المولى عز وجل.

وأختتم النائب بيانه بأن تلك الخطوة التي إتخذا السيد الرئيس بالتعاون مع الحكومة سوف تعيد الحياة مرة أخرى إلى السياحة الدينية لمصر بشكل عام ولمنطقة سيناء بشكل خاص، مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية من كافة الاتجاهات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.