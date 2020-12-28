الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات والظواهر الجوية حتى 3 يناير المقبل

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها الذي أصدرته منذ قليل عن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية بدايةً من الغد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل الموافق الثالث من يناير 2021، ووفق التقرير فهناك فرص لتساقط الأمطار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، مع تساقط شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات والظواهر الجوية

وجاءت أماكن الأمطار والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل وفق ما يلي.

الثلاثاء 29 ديسمبر

أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 20%، وأمطار على حلايب وشلاتين بنسبة 30%، وتساقط شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 30 ديسمبر

أمطار خفيفة ومتقطعة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الخميس 31 ديسمبر وحتى الأحد 3 يناير

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه بدايةً من الخميس 31 ديسمبر وحتى الأحد 3 يناير فسوف تنعدم فرص تساقط الأمطار بجميع أنحاء البلاد، وتستمر تساقط الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.