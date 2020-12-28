فيديو..النائبة إيمان خضر عن تمثيل المرأة بالبرلمان:"الستات يقدروا يشتغلوا في أي مكان"

تمنت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن يكون برلمان 2021 محقق لآمال المصريين وطموحاتهم في ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة أزمة كورونا التى يصاحبها العديد من التداعيات في الشارع المصري.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استخارج كارنية برلمان 2021، مؤكدا علي أن المرأة المصرية في البرلمان دورها فعال بشكل دائم والجميع لمس ذلك، ومن ثم التمثيل الكبير لها ببرلمان 2021 سيكون أكثر فعالية قائلة:" الستات قادرة تشتغل في أي مكان ولكن في مناخ مناسب".

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