فيديو..النائبة إيمان خضر عن تمثيل المرأة بالبرلمان:"الستات يقدروا يشتغلوا في أي مكان"

تمنت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن يكون برلمان 2021 محقق لآمال المصريين وطموحاتهم في ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة أزمة كورونا التى يصاحبها العديد من التداعيات في الشارع المصري.
جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استخارج كارنية برلمان 2021، مؤكدا علي أن المرأة المصرية في البرلمان دورها فعال بشكل دائم والجميع لمس ذلك، ومن ثم التمثيل الكبير لها ببرلمان 2021 سيكون أكثر فعالية قائلة:" الستات قادرة تشتغل في أي مكان ولكن في مناخ مناسب".
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وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .
جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .
لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.
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