أول تعليق لـ خطيبة محمود شاهين السابقة على ارتباطه بـ هنا شيحة

علقت نورهان جمال، خطيبة محمود شاهين السابقة على الاخبار المتداولة حول ارتباط محمود شاهين بالفنانة هنا شيحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت "نورهان" صورة تجمعها بمحمود شاهين، خطيبها السابق، معلقة عليها: "انا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة".

تابعت "نورهان": "كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لإني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمني التوفيق للجميع".

أثيرت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين الفنانة هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين.

وانتشرت مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات عن ارتباطهما، وكانت أولى المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.

وكان قد نشر شاهين صورة تجمعهما، معلقًا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

اقرأ أيضًا..القصة الكاملة لـ علاقة هنا شيحة بمحمود شاهين "صور وفيديو"



المثير فى الأمر أن فارق العمر بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عامًا، بينما يبلغ عمر محمود شاهين 23 عامًا أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عامًا.