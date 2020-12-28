عمرو دياب يطرح أغنية جديدة من الألبوم الأخير

عمرو دياب لايزال يحتل المرتبة الأولى عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ اعلانه عن طرح الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "يا انا يا لا".

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "يا أنا يا لأ" الأغنية السابعة والرئيسية لألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، ليلقى تشجيعًا حافلًا من قبل جمهوره من أنحاء الوطن العربي .

يضم الألبوم الجديد 14 أغنية، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عددًا من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.

نشر أسماء بعض أغانى ألبوم عمرو دياب، لتأتي كالتالي: "يا أنا يا لا"، "محسود"، "الجو جميل"، "قدامنا طول الليل مواويل"،"أهه أهه"، "وأنا معاك".

ويأتي أسماء صناع الألبوم كالتالى: ومن شعراء تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، والملحنين خالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.

وكان عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، قد تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.

في سياق آخر، أعلن الهضبة عمرو دياب، عن إستعداده لإحياء حفله الجماهيري في دبي في مطلع عام 2021، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

انتشرت العديد من التساؤلات حول موعد الحفل الذي سيقام خلال الشهر المقبل، وذلك من قبل العديد من جمهوره، حيث يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في استاد دبي في المنطقة الرياضية هناك، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أولى أيامه الأسبوع الماضي.

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يعد الحفل هو أول لقاء جماهيري لـ دياب في 2021، حيث كان آخر أنشطته الاحتفالية له خلال الأسبوع الماضي، من خلال حفل غنائي خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.