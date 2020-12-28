بعد فشل صفقة سيرينو.. الزمالك يستعد لتوجيه صفعة جديدة للأهلي!

دخل التوجولى لابا كودجو لاعب العين الاماراتي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لنادي الزمالك في الفترة المقبلة حيث طلب البرتغالى باتيشكو من إدارة الفارس الأبيض التعاقد مع مهاجم سوبر بعيداً عن رحيل مصطفي محمد.



ويرغب مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة تمهيداً لرحيل مصطفي محمد الذي يرغب في الاحتراف ويشكل قلق داخل جدران الأبيض ،وقد تم ترشيح ايضاً مهاجم الجونة الزامبى "والتر بواليا " وذلك لتعود الثقة بين الجماهير والنادي بسبب توتر العلاقة بينهم في الفترة السابقة . وكان قد دخل الأهلي ايضاً في المنافسة لضم مهاجم العين الإماراتي التوجولي لابا كودجو وفي نفس الوقت من الممكن سيكون هناك مفاوضات جادة من جانب الأهلى في الفترة المقبلة، في ظل فشل صفقة "سيرينو"لاعب صن داونز الجنوب افريقي بسبب مطالبات النادي في رفع القيمة المالية للموافقة علي رحيل مهاجم الفريق الي المارد الأحمر ،ويرغب النادي الأهلي بشدة بضم مهاجم متميز خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض مستوي مروان محسن

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة صراع كبير بين قطبي الكرة المصرية على الثنائي والتر بواليا ولابا كودجو، في ظل حاجة القطبين بالتعاقد مع مهاجم سوبر.



والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كان امام فريق بيراميدز في الدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 ،حيث يحتل الفارس الأبيض المركز ال9 في ترتيب الجدول برصيد 4نقاط بينما بيراميدز في المركز ال14 برصيد 4 نقاط ،وينتظر نادي الزمالك مباراتة اليوم في الدوري يأمل في الفوز بثلاث نقاط جدد لتسهيل وضعه في ترتيب الدول.

