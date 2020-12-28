اعترافات صادمة للمتهمة في واقعة سحل فتاة النزهة

أدلت المتهمة "نورهان. م م ا" باعترافاتها حول واقعة دهس فتاة النزهة التي هزت منصات السوشيال ميديا، مؤكدة أنها لن ترى المجني عليها أثناء عبورها الطريق.

وتابعت المتهمة خلال التحقيقات، قائلة: "مشفتش المجني عليها وهي معدية الطريق، ولما السيارة سحلتها ماشفتهاش الا لما الناس قعدت تصرخ".

أوضح التقرير الطبي، أن جثة الفتاة تدعى "ندي أسامة إبراهيم"، تبلغ من العمر21 عامًا الموجود بمشرحة السلام التخصصي، وجد بها عدة إصابات منها وجود كسر بالجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، بالإضافة لكسور متعددة بالذراعين والحوض والسواقين، مع سحاجات متفرقة بالجسم الكامل.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقَّى رئيس مباحث مدينة نصر بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع طالبة تدعى ندى تبلغ من العمر 21 عاما، في شارع الخليفة المأمون بعدما صدمتها سيارة تقودها فتاة سحلتها مسافة 4 كيلومترات.