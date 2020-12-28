محافظ الجيزة يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية ديسمبر

ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين المخاطبين بقانون التصالح، بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن حتي نهاية الشهر الحالي وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة واستغلال مد المهله التى أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.
وأكد محافظ الجيزة على الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً وحتي الساعه السادسة مساءاً، لحين انتهاء المدة المحددة والمقرر لها نهاية الشهر الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تشجيعاً للمواطنين وتيسيراً عليهم.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.
كما شدد المحافظ علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الادوار بما بكفل تحقيق معايير السلامه العامة بالاضافة الى الاستمرار فى اعمال التطهير والرش الدورى لكافة المقار وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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