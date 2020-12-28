تشكيل الزمالك أمام سموحة.. غياب ساسي وزيزو

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة في الجولة الثالثة للدورى، والتي ستقام علي استاد برج العرب.

وسيدفع باتشيكو بخط هجوم مغربي حيث سيشارك حميد أحداد في مركز المهاجم الصريح، وفي مركز الوسط المهاجم سيتم الدفع بكل من المغربيين محمد اوناجم وأشرف بن شرقي، وبجوارهما أحمد سيد زيزو.

وسيضم تشكيل الزمالك أمام سموحة اليوم كل من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – محمد اشرف روقا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – اوباما – حميد أحداد

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعها من مباراتين فقط، حيث حقق الفوز في المباراة الاولي امام المقاولون العرب بهدفين نظيفين ، وتعادل بهدف لكل فريق امام بيراميدز في الجولة الثانية، وتم تأجيل مباراة امام الأهلي الي اجل غير مسمي بناءا علي قرار اتحاد الكرة.

في المقابل فان فريق سموحة يدخل المباراة محتلا المركز السابع برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق.