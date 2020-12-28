وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: تتواصل مسيرة العطاء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2021، جاء فيها: "بمناسبة العام الميلادى الجديد 2021، يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى، ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطنى بقيادة سيادتكم الحكيمة، فى جنى ثمار العمل وحصد بشائر الأمل فى غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين، وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين، وإننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم، لنرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة لللدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب"، جاء بها "بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2021 يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع أعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد ، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء ، حفظ الله مصر وأيدها بنصره، وجعل نصرته لمسيرته غاليه وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة نه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشارعبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" جاء بها :"يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة ،وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء ، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" ، جاء بها :" يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد ، أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد ، ونحن نستقبل عاماً جديداً نجد العالم بأسره، يتابع إنطلاق خطط التنمية فى مصر إلى آفاق مفعمة بالإفتتاحات والإنجازات وتحفيز فرص الإستثمارات والإنتاج لتأسيس نهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" ، جاء بها :"يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى 2021 أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى ، ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد 2021، يحدونا مشاعر الأمل واليقين فى بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المـجد التليد بعون المولى القدير ووعده لمصرنا بالأمن فى كتابه الكريم وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية فى سبيل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لشعب مصر العظيم .. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات ، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرفعة والرخاء .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها: " يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2021 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2021 ، وإننا إذ نستقبل العام الميلادى وقد إستعادت مصر بقيادتها السياسية الحكيمة مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى وإستقرت أوضاعها لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية فى تحمل العهد والوعد الصادق لمواصلة الجهود والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية وحماية الإنجازات العظيمة التى تحققت ولتبقى مصر على مر الزمان منارة تهدى البشرية لقيم العدالة والمساواة والنماء.