لم تمنعها كورونا .. مصر تروج لمقاصدها السياحية في 9 أسواق

السياحة المصرية والعالمية قذفتها جائحة انتشار فيروس كورونا ، لتصيب مؤشراتها بالهبوط المتدني ، نتيجة لانحسار الحراك عالميا ، فى ظروف طائرة لأول مرة يواجهها القطاع فى تاريخة .
وتعد مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة لإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج ، وجارى الاتفاق على شركة دولية لتنفيذها ، حيث من المقرر ان تكون مدة الحملة 3 سنوات .
قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، انه فى ظل ازمة جائحة كورونا عالمية ، وتضرر من القطاع السياحي العالمي ، وهناك عدة اجراءات لتقليل حجم خسائره .
أكدت شلبي فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن مصر حققت أعلى معدل زيارات سائحين السبت الماضي ، منذ استئناف الحركة السياحية خلال فترة فيروس كورونا ، ويؤكد ذلك أن مقصدنا فى غاية الاهمية لكافة السائحين ، خاصة البحر الاحمر وجنوب سيناء .
أوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، أن الحكومة تدعم استمرار حركة الجذب السياحي وذلك عبر عدة اليات ، أبرزها تشجيع السياحة بمنح تاشيرات اضطرارية لدول شنجن و انجلترا و امريكا ، ومبادرة تشجيع السياحة المحلية ، بالااضفة الى دعم العاملين بالقطاع و تاجيلات سداد بعض الرسوم الحكومية .
وحول اليات العمل فى ظل أزمة كورونا أفادت أن وزارة السياحة و الاثار ، تدرس بعض المقاصد السياحية لوضعها على المسار الامن ، لترويجها فى الدول المصدرة للسياحة الى مصر ، كنمط جاذب للسياحة .
وحول الاسواق السياحية التى نعمل معها لاستقبال السائحين ، اشارات الى اوكرانيا وبلاروسيا وبلجيكا وكازاخستان وسويسرا وبولندا ورومانيا ، حيث نستقبل سائحيها فى كافة مقاصدنا السياحية .
أفادت أن حملة مصر الدولية ستركز على 9 اسواق ، ستعلن باللغات الخاصة حيث سيكون أبرزها السوق العربي وروسيا وامريكا بالاضافة الى دول الاتحاد الاوروبي .
أكدت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، أن مقاصد وفنادق ومنشآت مصر السياحية ، تتميز باتخاذ اجراءات مشددة فى الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية ، بالاضافة الى نسبة 50% اشغال فى كافة المنشات الفندقية .
أقترحت الخبيرة السياحية فى تصريح لـ"دوت الخليج" ، أن يتم الترويج لبرامج سياحية صحية ، الفترة الراهنة ، عبر التنسيق مع وزارة الصحة أو المستشفيات المصرية المعتمدة وتخضع لاشراف وزارة الصحة ، لتجمع بين السياحي الترفيهي الثقافي و الصحي .
من جانب أوضح الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء ، ان الفترة الراهنة تتطلب تقديم مبادرات وعروض قوية بالتنسيق بين المستثمرين والحكومة لتنشيط السياحة الداخلية مع تنظيم رحلات طيران بأسعار مناسبة وتوفير عدد مناسب من الرحلات اسبوعيا لتخطي ازمة كورونا .
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