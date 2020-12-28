موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق من عبد الله جمعة بعد إصابته بـ كورونا .. خطيبة محمود شاهين السابقة: أرجو من الجميع احترام مشاعري

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

بعد إصابة عماد متعب بكورونا.. يارا نعوم تظهر برفقة بناتها

بفستان أسود.. إطلالة جديدة لـ رانيا منصور

اول تعليق من عبد الله جمعة بعد اصابته بفيروس كورنا للمره الثانية

خطيبة محمود شاهين السابقة: أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري

نوال الزغبي: رح نودع 2020 روحة بلا رجعة

خالد أبو بكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

بإطلالة رسمية.. خالد النبوي في أحدث ظهور له

لطمأنة متابعيها.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده