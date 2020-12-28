صور.. وزير التعليم العالى يوجه بتنمية اقتصاديات السفينتين اليرموك وسلسبيل

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المعهد مشيداً فى ذات الوقت بالمجهود المبذول فى أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الأخيرة على السفينتين (اليرموك وسلسبيل) وقيامهما بالعديد من الرحلات للصيد والدراسات البيئية وايضاً أعمال البحث العلمى فى أعماق البحار، ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تنمية اقتصاديات واستغلال السفينتين بشكل مستمر من خلال استمرار الرحلات سواء الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.

وأشار الوزير إلى القيام بزيارة خلال الأسبوع المقبل لمقر المعهد بالإسكندرية ومعاينة العمل داخل السفينتين.

ودعا الوزير بالتعاون مع الشركات الوطنية العاملة فى مجال الاستزراع السمكي؛ للاستفادة منها فى تطوير مشروعات تطوير الثروات السمكية والتابعة للمعهد.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو حمودة أعمال التطوير التى طرأت على السفينتين ( اليرموك وسلسبيل) خلال الستة أشهر الماضية وتجهيزهما بأحدث الأجهزة الخاصة بالتصوير وقياس الأعماق وتطوير نظام الكهرباء بهما، وكذلك تزويد السفينة سلسبيل بجهاز سونار لتصوير قاع الأرض، واقترح عمل بنك جينوم لأنواع الاسماك فى مصر للحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور حمودة أنه يتطلع إلى توقيع 4 بروتوكولات مع جامعات ( الإسكندرية – طنطا – كفر الشيخ – العريش) لتدريب الطلاب على الرحلات البحرية على السفن.

وأشار الدكتور محمود صقر إلى دعم أكاديمية البحث العلمى للمعهد من خلال عمل فيلم وثائقى يوضح ما يقوم به المعهد من أعمال تخدم البحث العلمى فى مجال البحار من خلال رحلات سفينتى اليرموك وسلسبيل، مؤكداً على أهمية استغلال السفن فى عمل برنامج بحثى عالمى.

كما استعرض الدكتور أحمد النمر عضو مجلس إدارة المعهد عدد الرحلات البحرية التى قامت بها السفن سواء للصيد أو للاستكشاف البحرى بأعماق البحار، والاستعانة بفريق محترف من الصياديين فى رحلات الصيد وجمع عينات بيئية، مشيراً إلى القيام بعدد 9 رحلات منذ شهر أكتوبر الماضى حتى الآن.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أبرز الأنشطة لفروع المعهد بالإسكندرية والغردقة والقناطر الخيرية وخليجى السويس والعقبة.