النشرة المرورية : زحام بشارع الجامعة .. والأوتوستراد بديلا عن الكورنيش

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص فى الفترة المسائية، خاصة مع بداية الذروة الأسبوعية حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 60 إلى 65%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام متفرقة بمحور أبو قير، عند منطقة جناكليس، وبعض الأحجام للقادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.

وتابع صابر أن، محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى منطقة المنيب للمتجه لمنزل المنيب، وللمتجه لمناطق دار السلام والبساتين، وأعلى مناطق المرج والوراق.

وأكد صابر أنه تنفيذا لتوجيات اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تم وضع خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات المرورية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، والتعامل مع حالات الطوارئ.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مضيفا أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان، وسط انتشار الخدمات المرورية لإدارة مرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأضاف صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور الفردوس للقادم من مناطق صلاح سالم، وأرض المعارض، ومتجه لنفق الأزهر، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارع لطفى السيد وشارع أحمد سعيد، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس، الساحل و15 مايو" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بوجود كثافات مرتفعة بوسط المدينة فى شارع الأزهر، ناصحا باستخدام شارعى الجيش أو بورسعيد فى هذا التوقيت، لافتا إلى أن محور الأوتوستراد يعمل بشكل أفضل من الكورنيش.