تاسع تكريم.. مدحت رشدى يفوز بجائزة نقابة الصحفيين فى فرع الرياضة

جدة - نرمين السيد - وتعد الجائزة بمثابة التكريم التاسع للزميل الدكتور مدحت رشدى تحت مظلة نقابة الصحفيين فى الاحتفالات السنوية الكبرى لجوائز الصحافة المصرية لنقابة الصحفيين الأكبر والأعرق على مستوى مصر والمنطقة العربية، ورابطة النقاد الرياضيين.

وتنافس فى القائمة النهائية لجوائز الصحافة المصرية 387 زميلة وزميل فى 25 فرع ومجال.. وأعرب مدحت رشدى عن سعادته الكبيرة بالجائزة وقال انه يهديها الى مؤسسة أخبار اليوم قيادة وزملاء، وأيضًا إلى كل الاسرة الصحفية خاصة اسرة النقد الرياضى.

يذكر أن الحملة تكونت من 8 تحقيقات مهمة ضمت بالمستندات والصور والوقائع وكان لها أصداء رسمية وإعلامية كبيرة، وآثار إيجابية مهمة فى الحفاظ على المال العام، وكشفت الحملة عن الكثير من الانفرادات والمخالفات الخطيرة وجاءت بعنوان "كشف الملف الأسود للجبلاية"، وضمت:

الموضوع الأول:

"أخبار الحوادث" تنفرد بكشف الملف الأسود للجبلاية

* التحقيق فى "كان 2019" يفتح ملف صفر المونديال

* لغز اختفاء أوتوبيس وسيارة جديدة وريسيفر فك قنوات مشفرة

الموضوع الثانى:

"أخبار الحوادث" تواصل فتح الملف الأسود للجبلاية 2

* وزير الرياضة يعد بتحقيقات شاملة.. والبرلمان يتعهد بجلسة عاجلة

الموضوع الثالث:

نواصل فتح الملف الأسود للجبلاية

* عودة الأوتوبيس الضائع والسيارة المفقودة.. انتصار كبير لحملة "أخبار الحوادث"

* لجنة من الجهات الرقابية تفحص ملفات التعيينات العشوائية باتحاد الكرة

* فواتير البنزين لغز مثير.. وتحقيقات مكثفة فى المخالفات المليونية

* مستندات الأزمات هدية لوزير الرياضة.. والبرلمان يجدد الإستجوابات الساخنة

* أزمة صلاح مازالت معلقة وتبحث عن حل.. وموقف علام والمتناوى "غامض"

الموضوع الرابع:

"أخبار الحوادث" تنفرد بكشف تفاصيل الملف الأخطر فى الجبلاية

بالأسماء.. اختراق الإخوان لاتحاد الكرة

* مطالبات عاجلة بالتطهير وتنفيذ الشروط الأمنية لمنع العناصر المشبوهة من التسلل لمناصب الجبلاية

* حقيقة العلاقة بين لهيطة مدير المنتخب وعمرو دراج القيادى بالجماعة

* سر علاقة محمود الشامى رجل سعد الحسينى بشوبير

الموضوع الخامس:

"أخبار الحوادث" تواصل إنفراداتها فى كشف الفساد فى الجبلاية بعد الإطاحة بالمديرين التنفيذى والمالى

* ملف المراقبين والمنسقين الأمنيين يكشف معلومات هامة فى حادثة الدفاع الجوى.. وتأشيرات القادمين من أدلب الأخطر

* محرم يواجه كردى بسبب ثروة ال 4 مليار.. ويطالب بالكشف عن انتماءات شركائه

* تفريغ الكاميرات كشف المهازل.. حتى كراتين العصير والمياه سرقوها

الموضوع السادس:

"أخبار الحوادث" تكشف كواليس الطعنة الثالثة من الجبلاية لمو صلاح

* 4 بلاغات للنائب العام تلاحق اتحاد الكرة وسويلم لإضرارهم بسمعة مصر دوليًا

* أزمة الطائرة كانت البداية وأبوريدة رفض مقابلة عباس.. وتصريحات عبد الغنى أشعلت الموقف

* دانيال "المثير للجدل" صحفى حليف لأبوريدة.. ويصوت باسم مصرمنذ 2016 !!

الموضوع السابع:

حكاية 70 لغمًا منزوعة الفتيل داخل البرلمان ضد الجبلاية

* إنذارات على يد محضر لمجلس النواب لتجديد طلبات الإحاطة.. والكشف عن مصير عمليات التفتيش

* أزمة جديدة مع الفيفا بسبب شرعية اللجنة الخماسية المعينة

* مفاجاة.. صورة أبوريدة مازالت تزين مكتب رئيس الاتحاد.. ورجاله منتشرون فى كل اللجان!

الموضوع الثامن:

حققت ما لم تحققه أى صحيفة أو قناة رياضية متخصصة

* مكاسب بالجملة لحملة "أخبار الحوادث" عن الجبلاية وقطاع الشباب خلال 2019

* فتح الملف الأسود لمخالفات اتحاد الكرة وتحويله للنيابة العامة

* الإطاحة بالمديرين الفنى والمالى.. عودة الأوتوبيس المفقود والسيارات الغائبة

* كشف مخططات الإخوان للتسلل إلى اتحاد الكرة والسيطرة على المنظومة الرياضية

* إنقاذ استادات المحافظات ومراكز الشباب من بئر الإهمال ومافيا الأراضى