رئيس الشركة القابضة يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب بالزمالك

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 800 مم بشارع أبو الفدا أمام فندق أم كلثوم بمنطقة الزمالك، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.





وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان لها أنه حدث كسر مساء أمس الأحد 27/12/2020، وتم انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الإصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق (ش 26 يوليو- ش البرازيل - بهجت على - الجزيرة الوسطى- احمد حشمت - محمد مظهر).

جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط مياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الإصلاح.

وأعربت الشركة –فى بيان لها- عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.