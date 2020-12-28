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وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى بيان لها أنه حدث كسر مساء أمس الأحد 27/12/2020، وتم انتهاء أعمال سحب المياه وبدء أعمال الإصلاح على الفور، ويؤثر الكسر على مناطق (ش 26 يوليو- ش البرازيل - بهجت على - الجزيرة الوسطى- احمد حشمت - محمد مظهر).
جدير بالذكر أنه حدث كسر آخر منذ يومين بخط مياه الشرب قطر 600 مم، وخط صرف صحى قطر 300 مم بمنطقة الزمالك، داخل منطقة أعمال المترو بالمنطقة، وتم انتهاء الإصلاح.
وأعربت الشركة –فى بيان لها- عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشركة القابضة يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب بالزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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