فيديو.. حمدى رزق: دار الإفتاء تواجه الكراهية والتطرف بفقه المحبة

وأضاف حمدى رزق، خلال كلمته، بمؤتمر دار الإفتاء، أن فقة المحبة موجود ومتأصل، منذ عقود، ولكن كان يستلزم المزيد من الجهود، لمواجهة فكرة التطرف الذى أسسته الجماعات الإرهابية لعقود طويلة.
وتابع رزق: "لن نواجه فكر الكراهية إلا بالمحبة، ونحمد الله الذى حبانا أزهرا شريفا، وعلماء أجلاء، وأوقافا فاضلة، للتصدى للروافض".
واستعرض الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، خطة الدار المستقبلية للمرحلة المقبلة، خلال أعمال مؤتمر دار الإفتاء لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020م.
وخلال كلمته، قال المفتى: "إن قلوبنا منفتحة وآذاننا مصغية لأى نقد بناء يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا لوطننا العزيز، وكذلك فإن أيدينا ممتدة بكل الإخلاص والحب لكل من يريد أن يتكاتف ويتعاون معنا فى دار الإفتاء المصرية لكى يدعم مسيرتنا التى لا هدف لها إلا خدمة الدين والوطن والقضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة مصر من أفكار متشددة أو تنظيمات متطرفة أو جماعات إرهابية".
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