رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





وقال عامر، فى برقية التهنئة، اليوم الإثنين: "نسأل المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة عليه وعلى مصرنا الحبيبة، عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصرى العظيم، محققا فيه الرفعة والتقدم فى شتى المجالات، فى ظل وحدة الشعب والمحبة الدائمة بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، وأن يحفظ الله مصرنا والعالم أجمع من شر الوباء والأمراض ويعم العالم السلام والأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى". صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.

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