مترو المنصورة وتطوير التعليم الفنى.. نائب بالدقهلية يكشف عن أولوياته

جدة - نرمين السيد - أكد محمد إسماعيل الشريف عضو مجلس النواب عن مركز المنصورة، أنه انتهى من إعداد دراسة وافية بشأن تطوير التعليم الفنى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه الدراسة لن تكلف الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية.





وأوضح الشريف، على هامش حفل استقبال نواب الفردى بمحافظات الوجه البحرى، اليوم الإثنين، أن الدراسة ستكون دافع قوى لتحقيق الارتقاء بالاقتصاد من خلال خلق فرص عمل حقيقية ترتقى بمصر فى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.

وشدد عضو مجلس النواب، على تطوير التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر فى المستقبل، وأنه سيعمل من خلال المجلس على إعداد مشروع قانون متكامل يتطرق لكل جوانب تطوير التعليم الفنى، تكون فلسفته نقل نظام التعليم الفنى من المركزية إلى اللامركزية، وربط كل تطور فى هذا الملف لكل محافظة على حدة.

وأوضح أنه تقدم أيضَا بمشروع لتنفيذ مترو الأنفاق فى مدينة ومركز المنصورة، بالإضافة إلى خطة لتطوير النقل النهرى بالمنصورة، للقضاء على أزمة المرور فى أحد أهم مراكز محافظة الدقهلية.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابى ارتكز على خدمة المواطن فى المقام الأول، بالإضافة إلى تقديم مشروعات قوانين تحقق النفع العام فى مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان.