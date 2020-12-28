صور.. محافظ دمياط تفتتح مشروع صرف صحى قرية السواحل بتكلفة 16 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - واستمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل وكذا شبكة إنحدار، وتحتوى على خطوط إنحدار UPVC أقطار مختلفة بطول 2.5 كيلومتر، وأيضاً خط طرد قطر 355 ملليمترا مواسير H. D. P. E بطول 6.5 كليومتر تم ربطه على محطة معالجة كفر البطيخ.

ووجهت عوض، الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات والوصلات لبدء تمهيد ورصف الطرق بالقرية.

كما حرصت على الاستماع إلى المطالب التى تقدم بها الأهالى، مؤكدة أنه سيتم دراستها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها فورا، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بالمعدات اللازمة لتسوية عدد من الطرق بالمنطقة، مؤكدة حرص المحافظة على توفير كل الخدمات لأهالى القرى.

وأوضحت أنه تم دخول محطتين جديدتين للخدمة خلال النصف الأخير من ديسمبر الجارى، وهما الكاشف الجديد والسواحل بعد تعثر استكمالهما منذ سنوات، منوهة بحرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للإسراع نحو نهو جميع المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإزالة كافة العقبات التى كانت تعرقل استكمال بعض هذه المشروعات، لتعزيز خدمات البنية التحتية وتغطية جميع المناطق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.