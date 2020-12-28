ثاني أقدم مؤسسة دولية.. سلامة: الأهرام منارة ثقافية وحضارية في مصر والعالم

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، إن المكتبة الرقمية توفر كافة المعلومات للصحفيين والباحثين والقراء، وأن «الأهرام» تعد ديوان الحياة المعاصر، حيث إنها ثاني أقدم مؤسسة في العالم، وتعد منارة ثقافية وحضارية في مصر والعالم.
تضم المكتبة الجديدة كل الأعداد لنحو 41 إصدارًا صحفيا من العدد الأول وحتى العدد الأخير، على أفلام ميكروفيلمية، إلى جانب آلاف المجلدات والملفات الوثائقية والصور الفوتوغرافية النادرة.
كما تضم جميع إصدارات مؤسسة الأهرام منذ عام 1876 وحتى الآن من الصحف والمجلات والدوريات والكراسات الإستراتيجية والتقارير المتخصصة.
عقدت مؤسسة الأهرام احتفالية بمناسبة ذكرى مرور ١٤٥ عاما على تأسيسها وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .
افتتح عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، اليوم،"الأثنين" أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية.
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