فيديو.. مي غيث لـ دوت الخليج: سأتبنى المشروعات الصغيرة.. وأسعى للانضمام للجنة الإدارة المحلية

قالت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، عن دائرة منيا القمح، إنها تتوقع أن يكون البرلمان المقبل أفضل من السابق، خاصة فى ظل وجود تنوع كبير.

وتابعت خلال حديثها لـ دوت الخليج، نسبة المرأة مشرفة للغاية، وسأتبنى المشروعات الصغيرة التى من شأنها المساعدة فى توفير الدخل، كما أتمنى الانضمام إلى لجنة الإدارة المحلية.