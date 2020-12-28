مسلسل أزمات فرجاني والزمالك

أصبح تجديد عقد فرجاني ساسي يشكل أزمة بين الاعب ومسئولو النادي مما يصعب موقف رحيله او استمرارة داخل جدران النادي الأبيض.

يتدخل مسؤولو نادي الزمالك لحل ازمة تجديد عقد الاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي ولكن يبدو أن من الصعب بسبب عدم الاتفاق بين الاعب وإدارة الفارس الأبيض.

حيث ينتهي عقد الاعب في نهاية الموسم الجاري وقد صرح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أنه عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه أنه يدعم نادي الزمالك .

حيث نفي وزير الشباب والرياضة أنه عقد جلسة مع الاعب بسبب اقناعة في تجديد عقوده ولكن السبب الحقيقي هو حديثة مع ساسي نادي الزمالك في المرحلة المقبله وانه ويدعم كيان كبير مثل القلعة البيضاء.

وطلب الاعب انه يريد الأستمرار مع الفريق بسبب حبه للفارس الأبيض وجماهيره والراحة النفسية الذي يعيشها الدولي التونسي والدعم الذي يراه من جماهير الأبيض ولكن بشرط واحد.

حيث طالب فرجاني ساسي تجديد عقدة مقابل 600 الف دولار في الموسم الواحد في ذلك الوقت يوافق علي تجديد عقدة مع النادي ،حيث طالب وكيل اعمال الاعب من اللجنة الحصول علي مستحقات الاعب التونسي المتأخره إضافة الي نصف مبلغ لتوقيع عقودة مع الفريق.

ويظل "ساسي"من القوائم الأساسية حيث اصبح معشوق جماهير الأبيض منذ ترشيحة للأنضمام للقلعة البيضاء ومن مستوي مميز قدمة من الفريق خلال الفترة السابقة وحصد بطولات مع النادي.

ولكن في الفترة الأخير اثار فرجاني ساسي الجدل والشكوك عبر مواقع التواصل الأجتماعي بين المتابيعين حول رحيلة عن الفريق وانه يحث عن عروض خارجية او في الدوري المصري.

ونسترجع موقف له قريب مع لاعبي الفريق طارق حامد ومحمود علاء لدعمهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وايضاً موقف آخر عن رفضة رفع قضيه علي النادي لمطالبة تسديد مستحقاته المتأخره التي تصل الي مليون يورو، حيث طالب حل الأزمة بشكل ودي لأجل لا يسبب جدلاً داخل جدران النادي.

