فيديو.. أحمد حجازى لـ دوت الخليج: أسعى للانضمام إلى لجنة النقل المواصلات.. ومتفائل بالمجلس الجديد

قال النائب أحمد حجازى، عضو مجلس النواب:" متفائل بالمجلس المقبل، خاصة وأن الرؤيا أمامى ناصعة، لأنها مرحلة مهمة من تاريخ مصر، حيث ستبرز الدولة بشكل مؤثر على العالم والمنطقة فى بداية برلمان 2021.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، على قائمة أولوياتى داخل المجلس، تخفيف العبء على الناس، وسأسعى الانضمام إلى لجنة النقل والمواصلات.