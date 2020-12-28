مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام سموحة اليوم

أعلن المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفار ألأبيض عن التشكلية التي ستخوض مباراة اليوم أمام سموحة في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يشهد اللقاء وجود ثنائي الزمالك إمام عاشور ومحمد أشرف روقا في وسط الملعب:

وسيضم تشكيل الزمالك أمام سموحة اليوم كل من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد

فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن تشكيل الفريق السكندري لمباراة اليوم:

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل، إسلام جمال ، أحمد جمال ، محمود حليمو،

خط الوسط: محمد محسن ليلة، محمد كناريا، رفيق كابو، محمود البدري.

خط الهجوم: حسام حسن ، أطهر الطاهر

التشكيل وموقف الفريقين.. كل ما يهمك في موقعة الزمالك وسموحة



يستضيف ستاد برج العرب موقعة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الثالتة في الدوري الممتاز في تمام الساعة 5مساءً علي استاد برج العرب.

غيابات الزمالك وسموحة



ومن ابرز الغيابات لفريق الزمالك مصطفي محمد بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية الفترة الماضية لرغبته في خوض الأحتراف في الدوري الفرنسي في يناير المقبل، وعبدالله جمعة بسبب شكوك حول استمرار إصابتة بفيروس كورونا، بينما اعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق سلبية مسحته وعودته للفريق.

موقف الفريقين



ويحتل فريق الزمالك المركز التاسع في ترتيب الجدول برصيد 4 نقاط بينما يملك سموحة في رصيده 5 نقاط في المركز السابع وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي مساء اليوم في قمة الكرة المصرية بالدوري لكن تم تأجيل المباراة لدواعي أمينة وتم إستبدالها كما اعلن فريق سموحة سلبية كورونا التي خضع لاعبو الفريق بأستثناء علي غزال المنضم حديثاً للفريق وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق الزمالك غداً الاثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام .

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات فريق الزمالك كان امام فريق بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ،بينما اخر مواجهات سموحة في الدوري كان امام وادي دجلة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح سموحة.